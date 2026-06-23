Туристы заметили гадюку в Изборско‑Мальской долине

Во время экскурсии по Изборско‑Мальской долине у Богородицкого родника туристы обнаружили змею. Об этом сообщается в группе «Экскурсии по Пскову, Изборску, Талабские острова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Экскурсии по Пскову, Изборску, Талабские острова» / «ВКонтакте»

По результатам консультации со специалистами‑зоологами установлено, что это была гадюка — одна из разновидностей, встречающихся в данном регионе. Примечательно, что змея вела себя нетипично: не пыталась скрыться от людей, что позволило туристам сделать фотографии.

Также отмечается необычная для наблюдателя расцветка особи, пишет «МК в Пскове».

В комментариях жители региона пишут, что попавшая в кадр особь «довольно-таки жирная и не боится людей».