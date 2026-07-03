Таможенники предупреждают о затяжных очередях на российско-эстонской границе

Ситуация на российско‑эстонском участке государственной границы остаётся напряжённой: среднее время ожидания пересечения погранпункта Нарва‑1 (сопредельный МАПП Ивангород) составляет более 5–7 часов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе Северо‑Западного таможенного управления.

В пиковые моменты у пункта пропуска скапливается порядка 350–450 человек. Очереди на границе формируются циклично — в основном к началу работы эстонского пункта пропуска Нарва‑1. Из‑за сокращённого режима его работы (с 07:00 до 19:00 по московскому времени) не все желающие успевают пройти границу: к концу рабочего дня у Нарва‑1 нередко остаётся очередь из 60 и более человек, не успевших пересечь границу в направлении Российской Федерации.

В связи с этим пассажиропоток частично переориентируется на другой эстонский пункт пропуска — Койдула (сопредельный МАПП Куничина Гора в Псковской области). При этом все эстонские автомобильные пункты пропуска, включая Койдула, работают в одинаковом режиме — с 07:00 до 19:00 (по московскому времени).

Со стороны России скопления граждан не фиксируются, таможенные посты функционируют в штатном режиме. При необходимости Псковская и Санкт‑Петербургская таможни усиливают дежурные смены.

Путешественникам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута через российско‑эстонский участок границы.