Здравницы Кубани готовы принять детей, которые планировали ехать в Крым

Десятки детских здравниц Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым, сообщил председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.

«Уже десятки лагерей в диалоге с ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Республику Крым», - сказал Гаврилов.

По его словам, в Краснодарском крае находится около 90 детских лагерей, и большинство из них расположены на море. Ассоциация может предоставить родителям право выбора и комфортные условия для детей. Для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в лагеря региона, работает «горячая линия».

Гаврилов отметил, что организация безопасности детей - постоянный приоритет вне зависимости от любых внешних факторов, пишет РИА Новости.