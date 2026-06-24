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Здравницы Кубани готовы принять детей, которые планировали ехать в Крым

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Десятки детских здравниц Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым, сообщил председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.

«Уже десятки лагерей в диалоге с ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Республику Крым», - сказал Гаврилов.

По его словам, в Краснодарском крае находится около 90 детских лагерей, и большинство из них расположены на море. Ассоциация может предоставить родителям право выбора и комфортные условия для детей. Для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в лагеря региона, работает «горячая линия».

Гаврилов отметил, что организация безопасности детей - постоянный приоритет вне зависимости от любых внешних факторов, пишет РИА Новости.

«Мы осознаем, что нам доверяют самое дорогое - своих детей. И каждый руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого несовершеннолетнего участника смены», - добавил он.
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