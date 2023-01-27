Туризм

Эфиопия упростила визовые правила для россиян

В Эфиопии начали действовать новые визовые правила для россиян. Туристическую визу в Эфиопию теперь можно будет оформить только по прилету в аэропорту Аддис-Абебы, сообщает АТОР.

«С 2021 года разрешение на въезд можно было получить в посольстве в Москве. Процесс не занимал много времени, но не всем подходил такой вариант. Можно было оформить и электронную визу, но и тут у многих россиян возникали сложности, поскольку платить приходилось только картой международных платежных систем. Теперь процедура проще и быстрее», — рассказали в Ethiopian Airlines.

Для оформления визы потребуются две цветные фотографии. Ее стоимость — 52 доллара за однократную со сроком действия до 30 дней, и 72 доллара, если визит планируется в течение 90 суток. Оплата только в долларах. Стоимость может быть изменена, сейчас этот вопрос уточняется.

Другие типы виз россияне по-прежнему могут оформить в посольстве. Для их получения необходимо приглашение из Эфиопии — от компании, министерства, госпиталя, СМИ.