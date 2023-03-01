Туризм

Прямые рейсы из России в Тунис откроются в апреле

Авиакомпания Nouvelair Tunisie откроет с 7 апреля рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), сообщает ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

Кроме того, с 8 апреля запланированы перелеты и из Москвы, пишет РИА Новости.

«Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир», - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла.

Также агрегаторы уже предлагают авиабилеты на прямые рейсы в Монастир и из Москвы. Их старт запланирован на 8 апреля. Как сообщает Profi.Travel, из Петербурга полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, из столицы – по средам и субботам. Тип самолета один и тот же. При достаточном спросе полеты могут продлиться до Нового года.