Туризм

Псков вошел в десятку самых поэтических городов весны

Псков вошел в десятку самых поэтических городов весны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе бронирования отелей и квартир Твил.ру.

21 марта празднуется международный день поэзии. Российский сервис провел в социальных сетях опрос: какой из городов кажется самым поэтическим этой весной?

Результаты опроса:

На первом месте оказался Калининград - за этот город проголосовали 30%* участников опроса. Прусское очарование старого города - всегда привлекательно и поэтично. А весна в Калининграде - всегда очаровательна, отметили участники опроса.

На втором месте - Кисловодск, за который проголосовали 29% подписчиков. В парке Кисловодска совершенно невозможно избежать поэтических мыслей.

За Горячий ключ отдали свои голоса 20% участников голосования. В этом небольшом городке все создано для поэзии.

Рязань получила 11% голосов. Красоту этих мест оценил в свое время родившийся здесь Сергей Есенин.

Петрозаводск получил 10% голосов. Северная красота этого края привлекала в свое время поэта Державина.

Псков выбрали 8% проголосовавших. Село Михайловское, вдохновлявшее великого поэта Александра Пушкина, находится не так уж далеко от Пскова, напомнили эксперты.

Воронеж собрал 7% голосов. Это не просто город на южном направлении. Здесь совсем недалеко удивительное Дивногорье, место, которое восхищает всех, кто туда добрался.

Тверь получила 5% голосов.

Осташков выбрали 3% участников голосования. Осташков - красивый старый город, но знаменит он, кроме всего прочего, тем, что находится на берегу Селигера.

Свои голоса Златоусту отдал 1% участников опроса. Златоуст - это город кузнецов, который лежит в предгорьях заповедника Таганай.

*Опрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа.