Туризм

У большинства респондентов ПЛН нет денег на отдых за пределами города

Большинство респондентов ПЛН не имеет достаточного количества сбережений, чтобы летом 2023 года позволить себе отдых за пределами родного города. Это следует из опроса, в котором приняли участие 233 человека.

36,05% голосующих отметили, что не имеют средств на отдых за пределами города, а 20,17% респондентов планируют провести лето на даче и огороде.

Не будут отдыхать летом 15,88% читателей, принявших участие в опросе, в их планах на лето - работа. А 12,45% проголосовавших намереваются отправиться в путешествие в пределах Псковской области.

Путешествовать по России собираются 8,15% голосующих, и лишь 6,01% респондентов летом 2023 года планируют посетить зарубежные страны.

Отметим, что 1,29% проголосовавших решили сэкономить на отдыхе, несмотря на то, что деньги на это у них есть.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?»