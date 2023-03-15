Туризм

Китай разрешил въезд туристам с 31 марта

Туристы всего мира вновь смогут посетить Китай с 31 марта. Это коснется и туристических групп. Министерство культуры и туризма КНР опубликовало такую информацию в соцсети Weibo. С начала апреля турагентства и онлайн-туроператоры начнут предоставлять услуги, позволяющие въезд туристических групп и бронирования «билет и гостиница».

В самом начале коронавирусной пандемии в Китае ввели строгие санитарные меры. Их ослабили только в конце 2022 года. 8 января этого года Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая перевел коронавирус из заболеваний класса «А» в класс «Б». Теперь эта болезнь не крайне опасна, но нуждается в мерах строго контроля. Такой режим действовал три года, пишет RuNews24.

В Китае уже отменен обязательный карантин для туристов с трех недель до пяти дней. Кроме того, в середине марта Китай начал пускать в страну иностранных туристов с вакцинацией от COVID-19, но только в рамках групповых туров с уже заранее установленным маршрутом. График открытия для туристов может меняться в зависимости от ситуации с эпидемией в Китае и в мире.