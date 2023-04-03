Туризм

Курорты Краснодарского края ждут полмиллиона туристов на майские праздники

Курорты Краснодарского края на предстоящих майских праздниках планируют принять более 500 тысяч отдыхающих. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На данный момент номерной фонд Кубани забронирован уже на 54%. Места в отелях активно бронируют и для летнего отдыха. Отмечается, что на побережье Черного моря номера уже раскуплены более чем на 50%, а на Азовском - на 20%, пишет runews24.

По словам губернатора, такой рост показателей обеспечен повышением уровня сервиса на курортах. В том числе рост турпотока стал возможен и благодаря быстрой адаптации путешественников к новой транспортной логистике, добавил Кондратьев.

Добавим, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские туристы активно бронируют отдых в Сочи, Анапе и Геленджике. При выборе отелей отдыхающие чаще всего выбирают средства размещения с системой «все включено».