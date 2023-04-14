Туризм

Псковская область вошла в топ-20 востребованных регионов для молодежных путешествий

Псковская область вошла в число финалистов конкурса «Маршрут построен» от программы «Больше, чем путешествие», пишет Telegram-канал «Фонд инвестразвития Псковской области».

Видео: Фонд инвестразвития Псковской области

В целях формирования интереса у граждан РФ к изучению России, малой родины, внутреннему туризму и в целях воспитания патриотических чувств в молодежной среде Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Больше, чем путешествие» проводили конкурс по определению востребованных регионов для молодежных путешествий «Маршрут построен».

Для подготовки заявки от Псковской области на участие в конкурсе сформировали региональную команду из представителей органов власти, туристских информационных центров, молодежных организаций и НКО.

Псковская область вошла в топ - 20 регионов-финалистов.

«Благодарим кураторов конкурса за включение экспертов Фонда инвестиционного развития Псковской области в состав региональной команды. Хороший результат!» – отметили в фонде.