Туризм

Пассажирские катера до Талабских островов начнут курсировать в апреле

Навигация муниципальных пассажирских катеров до Талабских островов в Псковском районе начнется с 27 апреля. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

На рабочей встрече глава муниципалитета обсудила с руководителем колхоза имени Залита Дмитрием Новошинским и его заместителем Владимиром Балясовым вопросы деятельности предприятия по двум направлениям.

«Готовность к началу навигации: обучение капитанов, техобслуживание и спуск катеров, стоимость билетов и льготы на них, расписание катеров с учетом особенностей работы сезона 2022 . Технический спуск всех трех муниципальных катеров на воду и оснащение новыми плотами успешно проведены 18-19 апреля в деревне Толбица», - сообщила Наталья Федорова.

В связи с наступлением благоприятного периода для судоходства принято решение о начале навигации муниципальных пассажирских катеров с 27 апреля.

«Второе направление деятельности не менее сложное - обеспечение водоснабжения нескольких населенных пунктов района. Есть проблемы - требуется серьезная модернизация системы, поэтому обсудили варианты решений. Но даже при сложной текущей ситуации важна слаженность и оперативное реагирование при устранении аварийных ситуаций. Жителям должны предоставляться качественные услуги», - подчеркнула глава района.