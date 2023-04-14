Туризм

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе приехала в Псков с рабочим визитом

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе находится с рабочим визитом в Пскове. Сегодня,20 апреля, она выступит на практической конференции по сельскому туризму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Майя Ломидзе. Фото: АТОР

Ассоциация туроператоров (АТОР) в 2023 году начинает новый цикл конференций по сельскому и аграрному туризму. Первая из них организуется в Псковской области и ориентирована на представителей Северо-Западного федерального округа.

Конференция носит предметно-практический характер, участники – сами фермеры, туроператоры, представители туристических администраций.