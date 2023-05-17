Туризм

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, включающему в себя федеральные трассы "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва – Казань). Срок – 15 июня 2023 года», - говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.