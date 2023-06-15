Туризм

Поток российских туристов на Кипр увеличился на треть

Поток российских туристов, отправляющихся отдыхать на Кипр, в 2023 году увеличился на треть по сравнению с показателями 2022 года. Так, с начала года на остров прибыло более 20 тысяч россиян. Об этом сообщили в статистической службе Кипра.

Отмечается, что в мае 2023 года Кипр посетили не менее 420 тысяч иностранных туристов, а из России в страну прибыло более 7 тысяч путешественников, пишет RuNews24.

Рост турпотока на Кипр составил более 33% по сравнению с прошлым годом. При этом в мае 2023 года лидером по турпотоку на остров стала Великобритания. На втором месте оказались туристы из Израиля, а на третьем – из Польши.

Стоит отметить, что рост потока туристов из России связан с сокращением туристических направлений для отдыха в 2023 году. Жители России стали чаще отдыхать на Кипре, так как остров считается достаточно бюджетным вариантом отпуска, а также не закрыл свои границы для российских туристов.