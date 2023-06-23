Туризм

Туроператоры возобновляют автобусные туры на курорты юга России

Туроператоры возобновляют автобусные туры на курорты юга России. В частности, туроператор «Мультитур» возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с 29 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Автобусные туры туроператоров на курорты юга России возобновляются. Туроператор "Мультитур" возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с четверга, 29 июня», - говорится в сообщении.

Туроператор Fun&Sun планирует возобновить автобусные туры на российский юг на следующей неделе. «Интурист», чья программа автобусных туров должна стартовать с июля, также намерен ее реализовать без изменений, добавили в АТОР.

24 июня ассоциация сообщила, что туроператоры начали отменять автобусные туры в южные регионы России. Туроператор «Мультитур» оповестил, что автобусы, следующие маршрутом Москва - Анапа 25 июня и Москва - Анапа 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком.