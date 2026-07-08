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Псков вошёл в топ дорогих направлений для путешествий этим летом

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Стоимость одного дня путешествия в Псков посчитали аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло». Как рассказали Псковской Ленте Новостей, однодневное путешествие обойдется гостям города в 10,2 тысяч рублей.

Рассчитывалась стоимость одного дня путешествия в популярных туристических направлениях в России этим летом. В расчёт вошли: ночь в отеле и два приема пищи в заведениях общественного питания. Средняя стоимость одного дня путешествия в России этим летом составляет 7,9 тысячи рублей.

Псков вошёл в десятку дорогих направлений для путешествий этим летом — здесь один день путешествия обойдется в 10,2 тысячи рублей. Средний чек за один приём пищи на человека составляет 839 рублей, а средняя стоимость одной ночи в отелях города — 8 496 рублей.

Дешевле всего можно провести день в Барнауле, Кемерово и Астрахани. Наиболее дорогие направления — Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков.

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