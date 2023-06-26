Туризм

Железнодорожное сообщение наладят между Псковской областью и Белоруссией

Железнодорожное сообщение планируют наладить в приграничных регионах России и Белоруссии, в том числе в Псковской области. Об этом секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«В приграничных регионах России и Белоруссии необходимо наладить железнодорожное сообщение. Такое предложение обсуждается в Государственной Думе. Проект постановления Госдумы был подготовлен по итогам "правительственного часа"», - рассказал Александр Козловский.

Согласно этому документу, предлагается развивать железнодорожное сообщение между столицами приграничных областей двух государств.

«Для Псковской области развитие транспортного сообщения с Белоруссией имеет большое значение. Вкупе с авиасообщением, которое, как сообщил губернатор Михаил Ведерников, откроется в середине июля этого года, регион получит прекрасные транспортно-логистические возможности», - отметил депутат.