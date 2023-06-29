Туризм

Спрос на летний отдых в странах Азии вырос в три раза среди российских туристов

Летом 2023 года спрос российских туристов на путешествия в страны Азии вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Соответствующие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.

Эксперты проанализировали данные о бронировании отелей и отметили, что российские туристы стали почти в три раза чаще выбирать для летнего отдыха азиатские направления. При этом наиболее высокий темп роста фиксируется в Китае и Южной Корее, превосходя допандемийные показатели, пишет RuNews24.

Так, в Китае, где возобновление выдачи виз привело к резкому росту турпотока, количество бронирований превысило доковидные показатели уже на 13%. В Южной Корее количество бронирований отелей выросло более чем в четыре раза по сравнению с показателями 2022 года.

Кроме того, после снятия ограничений на въезд в Японию спрос на местные отели также существенно вырос. В том числе бронирование отелей выросло вдвое в Индонезии, а в Таиланде рост числа бронирований составил 92%.