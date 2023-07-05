Туризм

Большинство россиян этим летом выбрали для отдыха местные курорты

Большинство россиян в этом году назвали идеальным отдыхом путешествие на местные курорты. Таких оказалось 41,8%. Поездку за границу предпочли вдвое меньше человек. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-платформы Webbankir.

Кроме того, многие россияне не против провести отпуск за городом или на даче. Их 41%. Остаться дома решили 24,9% респондентов. Экскурсии в другие города выбрали 24% опрошенных. Активный отдых, походы предпочли 16,5% россиян, пишет RuNews24.

Путешествие за границу выбрали 19% жителей России и 9,9% – экскурсии за рубеж. Никогда не отдыхали в другой стране 59,1% россиян, до пандемии коронавируса за границу ездили 23,9% участников опроса.

Опрос провели в июне. В нём поучаствовали примерно две тысячи россиян.