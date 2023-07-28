Туризм

Закон об освобождении туроператоров от НДС вступил в силу

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии, отмена НДС на путевки по России позволит туроператорам снизить цены до 10%, вложить дополнительные средства в создание новых маршрутов и продуктов.

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он до 1 июля 2027 года освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года. То есть этой норме придается обратная сила, пишет РИА Новости.

Документ, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Путин в конце июня подчеркивал, что закон об освобождении туроператоров от НДС важно принять до конца весенней сессии парламента. Это поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в России, говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь отмечал, что в реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму включено более 4,2 тысячи компаний. По его словам, льгота по НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей – эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.