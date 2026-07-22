«Анализируй этно»: «Капрезе по-запсковски»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Анализируй этно».

Ведущая Ольга Миронович обсудит с гостем студии – членом экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, псковским ресторатором Андреем Филатовым – региональную кухню как важный элемент туристической привлекательности и экзотические блюда из разных стран.

Стоит ли сохранять и популяризировать местные кулинарные традиции? Что вкусненького предлагают туристам на острове Сахалин, чего нет в Псковской области? Какие самые экзотические блюда гостю эфира приходилось пробовать в разных странах? Что считают русской кухней в Западной Европе?

Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске программы «Анализируй этно». Начало в 12:04. Повтор в 18:29. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.