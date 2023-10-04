Туризм

Поездки в страны Закавказья стали дешевле для псковичей на 10%

Цены на поездки в страны Закавказья в Псковской области в сентябре снизились на 10,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Заметно выросли цены на поездку на отдых в ОАЭ – на 26,8%, поездку на отдых в Египет – на 15%, обучение в негосударственных общеобразовательных организациях высшего профессионального образования – на 11,1%, проживание в студенческом общежитии – на 9,6%, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи – на 7,5%.

Из бытовых услуг больше всего подорожала помывка в бане в общем отделении – на 6,4%.

Одновременно снизились цены на полет в салоне экономического класса самолета – на 34,7%, проживание в гостинице 2* – на 10,4%, поездки в страны Закавказья – на 10,1%.

В целом в сентябре 2023 года в Псковской области цены выросли на 0,6% (по России – на 0,9%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 0,8%, цены на непродовольственные товары – на 0,5 %. Стоимость услуг выросла на 0,4%.