Туризм

Номера отремонтировали в профсоюзном санатории «Голубые озёра»

Профсоюзный санаторий «Голубые озёра» в Невельском районе продолжает обновление материально-технической базы. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

За последние 9 месяцев в санатории провели масштабные ремонты номерного фонда, ввели дополнительные локации на территории, приобрели новый автобус, развернули дополнительную пляжную зону, в прокате появились новые лодки, катамараны, сап-доски, велосипеды, электросамокаты и всё для рыбалки.

«Мы хотим, чтобы отдыхающие после оздоровительных процедур могли с пользой для себя проводить время, чтобы санаторий был постоянной зоной комфорта», - добавил Игорь Иванов.