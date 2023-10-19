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Туризм

Россия удерживает лидерство среди стран по турпотоку на Мальдивы

14.11.2023 08:50|ПсковКомментариев: 0

Мальдивы приняли более 1,5 млн иностранных туристов с начала года, более 180 тысяч приехали из России, сообщает портал Raajje со ссылкой на Минтуризма страны.

«С января по 8 ноября Мальдивы приняли 1,56 млн туристов, это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу года Мальдивы посетят 1,9 млн туристов. Россия продолжает удерживать лидерство среди стран по числу туристических прибытий», - приводит сообщение «Интерфакс».

Согласно статистике министерства, Мальдивы с начала года посетили более 180 тысяч россиян, доля российского рынка в общем иностранном турпотоке составила 11,5%. Второе место заняла Индия, откуда приехали почти 168,1 тысячи туристов, это 10,8% от общего числа иностранных гостей. Замыкает тройку лидеров Китай (166,43 тысячи).

Также в топ-5 вошли Великобритания (126,75 тысячи) и Германия (111,8 тысячи). Далее следуют Италия (92,6 тысячи), США (60,8 тысячи), Франция (41,7 тысячи), Испания (33,57 тысячи) и Швейцария (30,73 тысячи).

По данным Минтуризма Мальдив, с 1 по 8 ноября страна приняла более 40 тысяч иностранных туристов, это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В среднем в сутки на архипелаг приезжают 5 тысяч туристов, а средняя продолжительность их отдыха составляет семь дней.

Ранее президент Мальдивских островов Ибрагим Мохамед Солих заявил о планах нарастить турпоток в страну к 2028 году до 3,5 млн человек ежегодно.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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