Туризм

Поездку в Псковскую область на двоих разыгрывают на выставке «Россия»

Туристский информационный центр Псковской области разыгрывает призы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Гости стенда Псковской области на ВДНХ могут перейти на профильную вкладку сайта регионального ТИЦ и покрутить «Колесо фортуны», предварительно введя свои данные — адрес электронной почты и имя.

Уже есть первые победители розыгрыша. В списке призов, которые получат счастливчики: подставки под телефон, портативные колонки, кардхолдеры, наборы пазлов.

Главный приз — сертификат на путешествие по Псковской области на двоих. Его обладателем станет один из участников «Колеса фортуны».

В правительстве отметили, что Международная выставка-форум «Россия» организована по инициативе президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все регионы страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Работает выставка форум со вторника по воскресенье, понедельник — технический день.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом, изделия региональных мастеров можно приобрести на ярмарке-выставке «Универмаг». Продукты псковских фермеров прошли отбор и на продовольственную ярмарку.

Стенд региона сразу привлек к себе внимание гостей, благодаря обилию интерактивов — за первые три дня его посетили почти 60 тысяч человек. В день открытия выставки и стенда пскович, музыкант-виртуоз, «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков установил первый и единственный на сегодняшний день национальный рекорд по беспрерывной игре на балалайке.

Желающие также могут проголосовать за лучший регион на выставке «Россия». Отдать голос за Псковскую область можно в одной или нескольких номинациях: «Лучшая из лучших», «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «С заботой о природе», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив», «Лучший туристический проект» и «Лучший социальный проект».