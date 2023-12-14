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Туризм

Разработать стандарт патриотического туризма планируют в России

15.12.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры предлагает правительству РФ разработать национальный стандарт патриотического туризма. Об этом говорится в рекомендациях по итогам круглого стола комитета о развитии федеральных и региональных патриотических маршрутов и реализации концепции всероссийского патриотического проекта «Патриотическое кольцо России».

«Комитет рекомендует правительству Российской Федерации <…> разработать национальный стандарт патриотического туризма. Проработать вопрос дополнительной государственной поддержки патриотического туризма», - говорится в документе.

В нем отмечается, что обеспечение патриотического воспитания и просвещения россиян является одной из ключевых задач, стоящих перед государством. «В первую очередь это касается детей, так как именно преемственность поколений позволит сохранить самоидентичность народа и государства. Как известно, в соответствии со статьей 67.1 Конституции Российской Федерации дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», - следует из рекомендаций.

Документ содержит рекомендации для Министерства просвещения. В частности, ведомству предлагается рассмотреть возможность включения в образовательные программы по истории поездок школьников, студентов колледжей и техникумов "по территориям, обладающим наибольшим потенциалом в сфере патриотического туризма". Предполагается, что они будут включать знакомство с информацией о героях прошлого и настоящего, знакомство с достижениями регионов, с деятельностью и лидерами региональных молодежных общественных объединений, военно-патриотических клубов, а также участие в военно-исторических фестивалях.

Министерству предлагается рассмотреть возможность проведения всероссийского урока «Разговоры о важном» на тему «Патриотическое кольцо России», пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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