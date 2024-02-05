Туризм

Платежная карта для интуристов заработает в России до конца 2024 года

Проект платежной карты для иностранных туристов будет запущен в России в полном масштабе до конца 2024 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

«Карта уже работает в тестовом режиме, мы вместе с Москвой эту программу запустили. В полном масштабе, я думаю, что до конца года развернем», - сказал он.

Ранее вице-премьер поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты для иностранных путешественников. По его словам, это стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран, пишет ТАСС.

В феврале 2024 года директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев рассказал, что российские банки начали формировать финансовый продукт для иностранцев и в тестовом режиме выпускают платежные карты для иностранных туристов.