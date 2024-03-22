Туризм

Россиянам порекомендовали направления для весенне-летнего отдыха

Россияне традиционно потянулись к морю и активно бронируют отели и авиабилеты, отметил руководитель отдела продаж туристической компании «Транс-Шоу Тур» Сергей Самохвалов. По его словам, направления самые разные, не только Сочи и Кавказ.

«Конец марта, апрель – это уже Сочи, уже появляется интерес к Кавказу, соответственно, это Дагестан. Естественно, Калининград, довольно большой поток в этом году туда идет. Был вопрос по поводу железнодорожных билетов в Крым, и он остается открытым: там до мая месяца еще нормально, а начиная с мая и дальше – проблемы с билетами. Спрос большой, и предложение от него отстает. В сторону Крыма многие туристы двигаются своим транспортом», – уточнил Сергей Самохвалов.

Сохраняется высокий спрос и на зарубежные направления, продолжил эксперт.

«Это Турция прежде всего, очень много бюджетных вариантов по Египту. На пике находится Китай: это больше относится к Дальнему Востоку, Уралу, Сибири, но и из центральной части России тоже полетных программ достаточно много. Китайские авиаперевозчики предлагают просто беспрецедентное количество рейсов. Более дорогие варианты – это Таиланд с достаточным количеством туров, но там перевозок не хватает, а также Эмираты», – уточнил Сергей Самохвалов.

По его словам, особенностью туристического сезона этого года является раннее бронирование билетов и отелей.

«По сравнению с прошлым годом рост цен на туры достигает 10-15%, а в некоторых случаях, если мы говорим о люксовых вариантах, бывает 30% и более. Тем не менее отели стоят загруженные, и свободных мест на авиарейсах практически нет. В этом году раннее бронирование прошло очень удачно для турецких и египетских отельеров. По своему личному опыту могу сказать, что бронируют люди уже и июль, и даже сентябрь», – поделился наблюдением Сергей Самохвалов в эфире радио Sputnik.