Туризм

Туристический маршрут Псковской области вошел во всероссийскую карту патриотических проектов

Туристический маршрут Псковской области вошел в карту Всероссийской Ассоциации патриотического туризма. Карту туристских патриотических проектов создали Всероссийская Ассоциация патриотического туризма и Музей Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Музей Победы

Всего карта объединила более 100 уникальных экскурсий, мероприятий и туров по России, среди них - маршрут Псковской области. Ознакомиться с программами можно на сайте «Навигатора Победы».

Маршруты познакомят путешественников с самыми значимыми событиями в истории страны, помогут глубже понять историческое наследие и культурные традиции регионов и проникнуться чувством гордости за свою страну.

К программе уже подключилось 30 регионов от Калининграда до Иркутской области - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская, Ленинградская, Калининградская области, Республика Крым, Ростовская, Белгородская, Курская, Брянская, Смоленская, Псковская, Тверская, Калужская, Владимирская, Тамбовская, Воронежская, Волгоградская, Ульяновская, Липецкая области, Краснодарский край, Республика Мордовия, Архангельская область, Пермский и Красноярский края, Свердловская, Новосибирская, Иркутская области, Луганская Народная Республика.

Путешественники могут выбрать маршрут, наиболее подходящий по продолжительности и бюджету. Например, в Псковской области проводится программа «Дом разминирован, л-т Корнеев». Участников ждет знакомство с военной историей города Пскова, экскурсии по комплексу «Линия Сталина», Островскому краеведческому музею, Изборской крепости, посещение памятника псковским десантникам «Купол». Также в тур входят интерактивные игры и викторины.

Туристические группы также приглашают на многодневные комплексные экскурсионные программы Музея Победы, в рамках которых они побывают на Красной площади, Ржевском мемориале Советскому солдату, а также в главном здании музея на Поклонной горе и посетят экскурсии по уникальным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», увидят одну из крупнейших в России коллекций военной техники и вооружения Второй мировой войны, пройдут квест.