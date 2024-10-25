Туризм

Тест на бешенство для поездок с питомцами в ЕС теперь обязателен — Россельхознадзор

С 16 сентября сдача теста на напряженность иммунитета к вирусу бешенства стала обязательным условием для вывоза животных в страны Европейского Союза, об этом на пресс-конференции в Пскове сообщила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тестирование необходимо не только для поездок в ЕС, но и для вывоза животных в другие страны, такие как Израиль, Турция, США, Япония, Китай, Корея, ОАЭ, Катар, Маврикий и Сингапур. Подлежат тестированию кошки, собаки и хорьки, при этом питомец должен быть старше четырех месяцев и обязательно чипирован.

Анализ на антитела к вирусу бешенства проводится не ранее чем через 30 дней после последней вакцинации и за 2 месяца до окончания срока действия вакцины. Ветеринарный паспорт животного должен содержать данные владельца, кличку и породу на английском языке.

Для проведения теста необходима сыворотка крови, и перед сдачей анализа рекомендуется не кормить животное в течение 8–10 часов. Исследования проводятся в диагностических центрах, подведомственных Россельхознадзору. Владельцы могут обратиться в клиники-партнеры для отбора образца крови.

«Дополнительно отмечу, что на базе Северо-Западного филиала Федерального центра охраны здоровья животных реализована возможность оформления всех необходимых ветеринарных сопроводительных документов», - отметила Галина Леонова.