Туризм

Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян

Таиланд отменит 60-дневный безвизовой въезд для граждан 93 государств, в том числе России и КНР, разрешенный им с июля 2024 года, и заменит его на 30-дневный, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.

«Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса, заявило министерство туризма и спорта Таиланда», - говорится в сообщении.

Глава Минтуризма Соравонг Тхиентхонг заявил журналистам в понедельник, что министерство иностранных дел Таиланда признало существование проблемы (использования иностранцами безвиза для нелегального бизнеса – ред.), которая интенсивно обсуждалась различными ведомствами в последние недели, сообщает издание.

Ранее в начале марта официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявлял РИА Новости, что никаких изменений, связанных с продолжительностью безвизового въезда иностранцев, правительство Таиланда не планирует.

Министр туризма и спорта Тхиентхонг сказал в понедельник журналистам, что прежде, чем решение о сокращении сроков безвиза будет объявлено, пройдет еще несколько консультаций с различными подразделениями государственной службы, сообщает Bangkok Post.

Россия и Китай имеют с Таиландом двусторонние межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. В 2024 году Таиланд в одностороннем порядке увеличил сроки пребывания по безвизовому въезду для граждан 93 стран, в том числе России и Китая, до 60 дней.