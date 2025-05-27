Туризм

В России запущен первый сервис заселения в гостиницы по биометрии

В России запустили первый сервис заселения в гостиницы по биометрии, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по туризму Псковской области

Теперь, чтобы заселиться в отель, достаточно одного взгляда в специальный терминал на стойке регистрации. После чего все данные поступают сотруднику отеля автоматически.

«Биометрия – один из инструментов подтверждения личности при получении услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип её использования – это добровольность. Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с «первого взгляда» в терминал или предъявить бумажный документ. Наша задача – обеспечить возможность выбора, чтобы каждый мог получать услугу именно так, как ему комфортно», – отметил руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

«Новый сервис – шаг к более удобному и технологичному будущему гостевого сервиса в России», - добавили в комитете.