Туризм

Жители Пскова стали больше путешествовать на поездах и авто — аналитики

09.09.2025 15:07|ПсковКомментариев: 0

Летом 2025 года жители Пскова и других регионов России активнее предпочитали наземный транспорт для отдыха и поездок внутри страны. Рост интернет-трафика на автотрассах и стремительное увеличение продаж железнодорожных билетов свидетельствуют о новых трендах в маршрутах и предпочтениях отдыхающих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МегаФона.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «МегаФон»

По данным big data МегаФона и сервиса путешествий Туту, этим летом среди ключевых автодорог страны наибольший рост пользовательского интернет-трафика показало восточное направление. Абоненты на автотрассе «Амур» (Чита-Хабаровск) увеличили передачу данных на 21%. На втором месте автомагистраль «Сибирь» (Новосибирск-Иркутск) — мобильный интернет здесь использовали на 12% активнее, чем годом ранее. У многих путешественников на востоке пользуются популярностью здравницы Байкала, склоны Сихотэ-Алиня и берега Татарского пролива.

Третье место поделили автодороги, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом и Архангельском, — трассы «Нева, и «Холмогоры» — на каждой из них трафик вырос на 9%. На это мог повлиять всплеск интереса к северным регионам. Архангельская область и Белое море всё чаще становятся точками внутреннего туризма. Кроме того, популярность набирают культурные маршруты и короткие поездки выходного дня по этим трассам. В топ-5 направлений, где летом выросла интернет-активность абонентов, также вошли трассы «Урал» и «Восток» (по +7%), а также «Балтия» (+6%).

Для Псковской области также характерен рост мобильного трафика на дороге «Великий Новгород — Псков» (+20%) и трассе «Псков» в направлении границы с Беларусью (+8%), что говорит о возрастающей популярности автопутешествий в этом направлении.
А вот по железной дороге в летние отпуска туристы стали чаще отправляться на юг, в первую очередь – на Кавказ. По данным сервиса Туту, продажи билетов в Дагестан выросли в два раза относительно лета 2024 года. Республика стала лидером по росту спроса. На втором месте поездки в Красноярский край: проданных билетов стало больше на 52%. В тройку лидеров вошла Югра (ХМАО) — нефтегазовый регион помимо сезонной трудовой миграции привлекает также всё больше любителей дикой природы и этнографического туризма (рост на 44% год к году).

В топ регионов по росту проданных ж/д билетов также вошли Приморье (+38%), Липецкая область (+29%), Калужская область (+27%) и Ставропольский край (+25%), отмечают аналитики Туту. При этом в сегменте железнодорожных поездок абсолютные лидеры по доле остаются неизменными: Москва (34% от всех реализованных билетов), Краснодарский край (14%) и Санкт-Петербург (14%).
По данным МегаФона, путешествовать наземным транспортом обычно предпочитают мужчины, их доля на ключевых автотрассах в среднем составляет 60%. Основной поток таких туристов (42%) — это россияне от 35 до 44 лет. На категорию 45+ приходится ещё около 40% путешественников. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
