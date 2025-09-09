Туризм

«Пресс-конференция» о развитии туризма в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам развития туризма в Псковской области, которая состоялась в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 18 сентября.

На вопросы ведущего Артема Татаренко и представителей псковских СМИ ответила министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Какими туристическими рекордами может похвастаться Псковская область? Какие виды туризма на сегодняшний день наиболее востребованы? Какие меры поддержки оказываются региональным правительством для развития гастрономического и экологического туризма?

Могут ли наши средства размещения удовлетворить спрос гостей? В каких муниципалитетах скоро появятся модульные отели? Чего не хватает псковскому туризму для полного счастья?