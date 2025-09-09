Туризм

«Пчелиный хуторок» из Великих Лук стал победителем гранта «Агротуризм»

«Пчелиный хуторок» из Великих Лук стал победителем гранта «Агротуризм». Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН, посвященной мерам поддержки фермеров.

По ее словам, грант «Агротуризм» предоставляется с 2022 года. «Отбор ведет Минсельхоз России. Наша задача, как органа исполнительной власти, - подготовить заявку и нашего фермера. Это сельхозтоваропроизводитель. И статус у него либо фермер, либо малое предприятие», - сообщила Юлия Ким.

Она заметила, что работа построена четко, и заявитель не ходит между министерствами. «Коллеги из министерства туризма выезжают с нами на объект, оценивают, дают свое заключение. Со следующего года будет работать межведомственная группа», - рассказала она.

По линии туризма разрабатываются автомобильные маршруты, и сельский туризм встраивается в эти маршруты. «Нередко фермеры начинают с гранта «Агростартап», а потом заявляются на «Агротуризм». В этом году была подготовлена и прошла отбор заявка фермера из Великих Лук Анатолия Нестерова. Он развивает своей проект «Пчелиный хуторок», принимает школьников, взаимодействует с туроператором», - отметила Юлия Ким.