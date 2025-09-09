«Пчелиный хуторок» из Великих Лук стал победителем гранта «Агротуризм». Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН, посвященной мерам поддержки фермеров.
По ее словам, грант «Агротуризм» предоставляется с 2022 года. «Отбор ведет Минсельхоз России. Наша задача, как органа исполнительной власти, - подготовить заявку и нашего фермера. Это сельхозтоваропроизводитель. И статус у него либо фермер, либо малое предприятие», - сообщила Юлия Ким.
Она заметила, что работа построена четко, и заявитель не ходит между министерствами. «Коллеги из министерства туризма выезжают с нами на объект, оценивают, дают свое заключение. Со следующего года будет работать межведомственная группа», - рассказала она.
По линии туризма разрабатываются автомобильные маршруты, и сельский туризм встраивается в эти маршруты. «Нередко фермеры начинают с гранта «Агростартап», а потом заявляются на «Агротуризм». В этом году была подготовлена и прошла отбор заявка фермера из Великих Лук Анатолия Нестерова. Он развивает своей проект «Пчелиный хуторок», принимает школьников, взаимодействует с туроператором», - отметила Юлия Ким.