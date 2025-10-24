Кристина Кобызь: Цены на гостиницы в Пскове зависят от сезона и уровня сервиса

Ценообразование в сфере туризма в Пскове напрямую зависит от сезона года, а также от сервиса. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.
Спикер также добавила: «Если мы говорим про невысокий сезон или будние дни, то цены соответствуют ценам в других городах, но качество и сервис восхищают туристов за такие деньги».
«Поэтому люди, которые возмущаются, что цены в Пскове, как в Москве, должны учитывать, что это касается хороших ресторанов и пикового сезона. Также здесь играет роль и конкуренция. Радует, что они борются за звание лучшего», — заключила председатель комитета.