Псковская область и еще 11 регионов подписали соглашение по проекту «Великий русский северный путь»

Соглашение по реализации межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Великий русский северный путь» подписали представители 12 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве туризма Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство туризма Псковской области

Подписание состоялось на международной конференции по вовлечению объектов культурного и природного наследия, субъектов деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры в региональные и мировые духовно-познавательные маршруты. Проект «Великий русский северный путь» охватывает 12 субъектов России и имеет протяженность более 3 000 километров.

В 2025 году Псковская область активно включилась в работу созданию нового межрегионального маршрута, который открывает новые возможности не только для продвижения туристического потенциала регионов, чему свидетельствует в том числе состоявшаяся в январе 2026 года выставка в Париже, но и для развития туристской инфраструктуры.

Всеми участниками проекта ведется работа по подготовке документов для получение статуса «национальный туристский маршрут».

На территории Псковской области, кроме основных и уже популярных туристических объектов, в маршрут включено посещение храма Николая Чудотворца деревни Виделебье, церковь Ильи Пророка в деревне Выбуты, Музей-усадьба народа Сето, Мальский Спасо-Рождественский монастырь.

Напомним, туристический маршрут в регионе разрабатывается по стандарту «национальных», чтобы регион в перспективе получил не только дополнительное внимание туристов и инвесторов, но и возможность привлечения федеральных средств на развитие туристической инфраструктуры.