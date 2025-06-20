Туризм

Турмаршрут разработают в рамках соглашения Псковской, Ленинградской областей и Петербурга

На площадке Петербургского международного экономического форума-2025 в пятницу, 20 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал ряд соглашений о сотрудничестве сразу с несколькими российскими регионами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Договоренности будут способствовать активизации и укреплению межрегиональных партнерских связей и реализации совместных проектов в туризме, экономике и гуманитарной сфере.

Так, трехстороннее соглашение о взаимодействии между правительствами Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга позволит создать новый межрегиональный туристический маршрут, посвященный 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Документ подписан в присутствии полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

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Маршрут соберет воедино места, связанные с жизнью и творчеством великого поэта. Это Михайловское, Тригорское, Петровское, Свято-Успенский Святогорский монастырь, «Пушкинский Петербург» (дом в Коломне, Коллегия иностранных дел, Демутов трактир, Музей-квартира Пушкина) и другие значимые объекты. В дальнейшем маршрут может получить статус национального, что позволить привлечь не только туристов, но и федеральные средства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Михаил Ведерников напомнил, что каждый регион СЗФО объединяет культурно-познавательный туристский проект «Серебряное ожерелье России».

«Туристический поток из года в год растет. В рамках этого соглашения планируем реализовать еще один маршрут. С нами Ленинградскую область и Санкт-Петербург связывает быстрая "Ласточка“. Комфортно спроектированный маршрут позволит посетить три региона. От этого выиграют все, в том числе и Псковская область», — сказал глава региона.

Еще одно соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве губернатор Михаил Ведерников подписал с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Также на площадке ПМЭФ был актуализирован документ о взаимодействии между правительствами Псковской и Ленинградской областей. Соглашение позволит выстраивать более тесное взаимодействие во всех сферах народного хозяйства.