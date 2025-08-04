Туризм

«Великий русский северный путь» проложат через Псковскую область

Псковская область оказалась в числе регионов-участников нового туристического маршрута «Великий русский северный путь». Как сообщила министр туризма Псковской области Марина Егорова в своем Telegram-канале, маршрут разрабатывается по стандарту «национальных», чтобы регион в перспективе получил не только дополнительное внимание туристов и инвесторов, но и возможность привлечения федеральных средств на развитие туристической инфраструктуры.

Фотографии: Марина Егорова / Telegram

«Сегодня встретились с разработчиками маршрута, которые прибыли в Псков под руководством игуменьи Маргариты - настоятельницы Новодевичьего ставропигиального женского монастыря», - рассказала Марина Егорова.

С коллегами она обсудила участие региона. «Псковская область станет достойным участником проекта, который соединит главные центры православия СЗФО, большая часть которых имеет статус объектов ЮНЕСКО. В 2026 году планируется презентация нового маршрута в Париже», - уточнила министр.

Также для почетных гостей министерство туризма Псковской области подготовило экскурсионную программу с посещением основных достопримечательностей региона - Псковского кремля и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. «Коллеги подтвердили, что Псковская область - настоящая жемчужина будущего маршрута», - заключила Марина Егорова.