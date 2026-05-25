Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по вопросам отдыха и туризма

Всероссийскую «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг проведет Роспотребнадзор с 25 мая по 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по Псковской области.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Граждане смогут получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий.

Номера телефонов, по которым проходят консультации:  

  • в Пскове, Псковском, Гдовском, Струго-Красненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах: (8112) 29-06-58, (8112) 29-06-60;
  • в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: (81151) 2-54-02, (81138) 2-24-23.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.

