2 300 человек перевезли муниципальные суда на Талабские острова за апрель и май

2 300 человек перевезли на Талабские острова суда муниципальной флотилии за апрель и май текущего года, сообщила глава Псковского округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Это на 400 пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учтены два направления работы: выход в озеро по расписанию и коммерческие рейсы.

В поддержку развития туризма на архипелаге с минувших выходных открыл летний сезон и на регулярной основе будет работать туристский информационный центр (ТИЦ) на острове имени Залита.

Сотрудники Псковского районного центра культуры будут вести работу в ТИЦ: запланированы мастер-классы, интересные программы для детей и взрослых, экскурсии и многое другое. Специалисты могут сориентировать гостей острова по достопримечательностям, интересным местам, рассказать его историю. Продолжится оформление музея культуры и быта, расположенного в инфоцентре.