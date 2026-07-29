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Опубликована программа главной сцены фестиваля «Псковские каникулы»

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Программу главной сцены фестиваля «Псковские каникулы», который пройдет в областном центре с 30 июля по 2 августа, Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Афиша предоставлена ТКД

Масштабный городской фестиваль «Псковские каникулы» предложит гостям уникальное погружение в атмосферу 1960-1970-х годов на набережной реки Великой. Программу разделили на две яркие составляющие. В первой гости смогут стать жителями той эпохи с помощью иммерсивного спектакля, а во второй части будут представлены локации с играми и другими активностями. 

Программа главной сцены

30 июля

  • 16:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь». Концерт дворовой песни и городского романса.
  • 18:00 — Симфонический кинематограф — музыкальное путешествие по музыке советских фильмов.
  • 20:00 — Программа «Мелодии ретро». 
  • 21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».

31 июля

  • 15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
  • 16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».
  • 18:00 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты.
  • 19:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
  • 20:00 — ВИА Радио.
  • 21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».

1 августа

  • 13:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь». Концерт дворовой песни и городского романса.
  • 14:30 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты.
  • 15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
  • 16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».
  • 18:00 — Заслуженный артист России Александр Либ (Тенор).
  • 19:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
  • 20:00 — Флёр советского кинематографа.
  • 21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».

2 августа

  • 13:00 — Бардовская программа «Дорога мне песня у костра».
  • 15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
  • 16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».
  • 18:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
  • 19:00 — Трио ИЗИтон.
  • 20:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи». 

 

Фестиваль состоится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».

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Опубликована программа главной сцены фестиваля «Псковские каникулы»

Почувствовать атмосферу 1960-1970-х годов гости фестиваля «Псковские каникулы» смогут в иммерсивном спектакле

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