Опубликована программа главной сцены фестиваля «Псковские каникулы»

Программу главной сцены фестиваля «Псковские каникулы», который пройдет в областном центре с 30 июля по 2 августа, Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша предоставлена ТКД

Масштабный городской фестиваль «Псковские каникулы» предложит гостям уникальное погружение в атмосферу 1960-1970-х годов на набережной реки Великой. Программу разделили на две яркие составляющие. В первой гости смогут стать жителями той эпохи с помощью иммерсивного спектакля, а во второй части будут представлены локации с играми и другими активностями.

Программа главной сцены

30 июля

16:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь». Концерт дворовой песни и городского романса.

18:00 — Симфонический кинематограф — музыкальное путешествие по музыке советских фильмов.

20:00 — Программа «Мелодии ретро».

21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».

31 июля

15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.

16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».

18:00 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты.

19:00 — Иллюзионист Александр Никонов.

20:00 — ВИА Радио.

21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».

1 августа

13:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь». Концерт дворовой песни и городского романса.

14:30 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты.

15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.

16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».

18:00 — Заслуженный артист России Александр Либ (Тенор).

19:00 — Иллюзионист Александр Никонов.

20:00 — Флёр советского кинематографа.

21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».

2 августа

13:00 — Бардовская программа «Дорога мне песня у костра».

15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.

16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».

18:00 — Иллюзионист Александр Никонов.

19:00 — Трио ИЗИтон.

20:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».

Фестиваль состоится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».