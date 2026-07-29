Опубликована программа главной сцены фестиваля «Псковские каникулы»

Программу главной сцены фестиваля «Псковские каникулы», который пройдет в областном центре с 30 июля по 2 августа, Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Афиша предоставлена ТКД
Масштабный городской фестиваль «Псковские каникулы» предложит гостям уникальное погружение в атмосферу 1960-1970-х годов на набережной реки Великой. Программу разделили на две яркие составляющие. В первой гости смогут стать жителями той эпохи с помощью иммерсивного спектакля, а во второй части будут представлены локации с играми и другими активностями.
Программа главной сцены
30 июля
- 16:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь». Концерт дворовой песни и городского романса.
- 18:00 — Симфонический кинематограф — музыкальное путешествие по музыке советских фильмов.
- 20:00 — Программа «Мелодии ретро».
- 21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».
31 июля
- 15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
- 16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».
- 18:00 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты.
- 19:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
- 20:00 — ВИА Радио.
- 21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».
1 августа
- 13:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь». Концерт дворовой песни и городского романса.
- 14:30 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты.
- 15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
- 16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».
- 18:00 — Заслуженный артист России Александр Либ (Тенор).
- 19:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
- 20:00 — Флёр советского кинематографа.
- 21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».
2 августа
- 13:00 — Бардовская программа «Дорога мне песня у костра».
- 15:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
- 16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки».
- 18:00 — Иллюзионист Александр Никонов.
- 19:00 — Трио ИЗИтон.
- 20:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи».
Фестиваль состоится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».