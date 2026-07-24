Масштабный фестиваль «Псковские каникулы» с погружением в эпоху 60–70-х стартует 30 июля

Масштабный городской фестиваль «Псковские каникулы», который предложит гостям уникальное погружение в атмосферу 1960-1970-х годов пройдет на набережной реки Великой с 30 июля по 2 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

Площадкой события станет набережная реки Великой — одно из самых живописных и знаковых мест города. Фестиваль объединит театральные, гастрономические, музыкальные и интерактивные форматы, чтобы воссоздать дух эпохи через яркие, эмоционально насыщенные впечатления.

Проект ориентирован на семейную аудиторию: программа будет интересна и тем, кто ностальгирует по прошлому, и тем, кто хочет познакомиться с культурой и бытом той эпохи.

Ключевым элементом программы станет иммерсивный городской спектакль. В отличие от традиционного театра, проект предполагает активное вовлечение зрителей: гости смогут стать участниками бытовых сцен, характерных для 60–70-х годов, и буквально «прожить» несколько мгновений того времени.

Гастрономическую часть фестиваля представит стилизованный фудкорт с традиционными блюдами советской кухни. В меню — блюда, знакомые многим с детства: они позволят не только оценить вкусы прошлого, но и вызвать личные воспоминания, создать эмоциональный отклик.

Музыкальное настроение обеспечат хиты 60–70-х годов и специальная концертная программа. Кульминацией музыкальной части станет выступление коллектива, близкого по духу к культовым вокально-инструментальным ансамблям той эпохи. Ритмы и мелодии, ставшие частью культурного кода нескольких поколений, создадут атмосферу всеобщего единения и праздника.

Для гостей, предпочитающих активное участие, будут организованы интерактивные площадки. В программе — игры, мастер-классы и тематические фотозоны.

«Фестиваль «Псковские каникулы» — это культурно-просветительский проект, позволяющий взглянуть на историю города через призму повседневной жизни, традиций и ценностей прошлых десятилетий», — отметили организаторы.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».