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Выставку «СССР: радио и телевидение» представят на фестивале «Псковские каникулы»

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В рамках фестиваля «Псковские каникулы» будет представлена выставка «СССР: радио и телевидение», посвящённая истории отечественной радиотехники и телевизионного вещания. Экспозиция включает более 40 экспонатов — радиоприёмники, телевизоры, проигрыватели и иные устройства, отражающие этапы развития средств массовой коммуникации в советский период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Особый интерес представляют редкие образцы техники: в частности, механический телевизор, а также радиоприёмник производства Великих Лук, отметили в ТКД и пояснили, что экспонаты позволяют проследить эволюцию технических решений и оценить уровень инженерного искусства своего времени.

На выставке будет организована интерактивная площадка, где посетители смогут ознакомиться с основами азбуки Морзе и попробовать применить полученные знания на практике. Экспозиция рассчитана на широкую аудиторию и будет интересна как любителям истории техники, так и семейным посетителям.

Встреча пройдет с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор - АО «Россельхозбанк». 

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