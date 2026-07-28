 
Туризм

Почувствовать атмосферу 1960-1970-х годов гости фестиваля «Псковские каникулы» смогут в иммерсивном спектакле

0

Программу фестиваля «Псковские каникулы» разделили на две яркие составляющие, чтобы каждый нашел свой способ окунуться в атмосферу 1960–1970‑х годов. В первой части гости фестиваля смогут стать жителями той эпохи с помощью иммерсивного спектакля, а во второй части будут представлены локации с играми и другими активностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первая часть — иммерсивный спектакль с артистами. Здесь гости мероприятия смогут стать участниками бытовых сцен той эпохи: заглянуть в типичный советский двор, подслушать разговор у подъезда, «прожить» маленький момент из жизни людей того времени.

«Актеры будут тонко держать интонацию эпохи, а декорации и реквизит проработаны до мелочей, как-будто машина времени действительно сработала», — комментируют организаторы мероприятия.

Вторая часть фестиваля будет состоять из тематических локаций, где можно будет потрогать прошлое, попробовать и даже выиграть в нем приз. На одной из локаций можно будет поиграть в лото и выиграть суперприз. На другой — вернуться в детство на площадке с советскими дворовыми играми: классики, резиночка, городки и другие развлечения, которые объединяют поколения.

Для любителей вести социальные сети и «сохранять воспоминания» будут доступны фотозоны с интерьерером настоящей советской квартиры: винтажная мебель, ковер на стене, проигрыватель и все, что создает тот самый узнаваемый уют.

Также для всех желающих будет доступен кинотеатр под открытым небом, где будут показывать любимые фильмы 1960–1970‑х годов, как в настоящем летнем кинотеатре. Испытать меткость гости фестиваля-реконструкции смогут в тире — аттракционе с духом советских парков культуры и отдыха.

«И это еще не все: будут и другие активности, которые приятно удивят и взрослых, и детей», — уточнили организаторы.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

«Псковские каникулы»: портал в СССР

Почувствовать атмосферу 1960-1970-х годов гости фестиваля «Псковские каникулы» смогут в иммерсивном спектакле

Выставку «СССР: радио и телевидение» представят на фестивале «Псковские каникулы»

Масштабный фестиваль «Псковские каникулы» с погружением в эпоху 60–70-х стартует 30 июля
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026