Почувствовать атмосферу 1960-1970-х годов гости фестиваля «Псковские каникулы» смогут в иммерсивном спектакле

Программу фестиваля «Псковские каникулы» разделили на две яркие составляющие, чтобы каждый нашел свой способ окунуться в атмосферу 1960–1970‑х годов. В первой части гости фестиваля смогут стать жителями той эпохи с помощью иммерсивного спектакля, а во второй части будут представлены локации с играми и другими активностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первая часть — иммерсивный спектакль с артистами. Здесь гости мероприятия смогут стать участниками бытовых сцен той эпохи: заглянуть в типичный советский двор, подслушать разговор у подъезда, «прожить» маленький момент из жизни людей того времени.

«Актеры будут тонко держать интонацию эпохи, а декорации и реквизит проработаны до мелочей, как-будто машина времени действительно сработала», — комментируют организаторы мероприятия.

Вторая часть фестиваля будет состоять из тематических локаций, где можно будет потрогать прошлое, попробовать и даже выиграть в нем приз. На одной из локаций можно будет поиграть в лото и выиграть суперприз. На другой — вернуться в детство на площадке с советскими дворовыми играми: классики, резиночка, городки и другие развлечения, которые объединяют поколения.

Для любителей вести социальные сети и «сохранять воспоминания» будут доступны фотозоны с интерьерером настоящей советской квартиры: винтажная мебель, ковер на стене, проигрыватель и все, что создает тот самый узнаваемый уют.

Также для всех желающих будет доступен кинотеатр под открытым небом, где будут показывать любимые фильмы 1960–1970‑х годов, как в настоящем летнем кинотеатре. Испытать меткость гости фестиваля-реконструкции смогут в тире — аттракционе с духом советских парков культуры и отдыха.

«И это еще не все: будут и другие активности, которые приятно удивят и взрослых, и детей», — уточнили организаторы.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».