Уголовное дело по факту крушения вертолета под Островом прекращено

Уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 под Островом, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), прекращено. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель Военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов.

Глава ведомства отметил, что дело прекращено «за отсутствием события преступления». «Реальной причиной падения стала техническая неисправность», - сказал он.

Виталий Миронов добавил, что материалы о техническом состоянии вертолета выделены и направлены в регион, где находится завод-изготовитель.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Псковской области в феврале 2016 года. Машина совершала плановый учебный полет. Экипаж пытался совершить аварийную посадку, но на то, что бы добраться до площадки, им не хватило буквально несколько километров. В авиакатастрофе погибло четыре человека: командир экипажа старший лейтенант Алексей Николаев, штурман - старший лейтенант Иванушкин С., бортовой техник - старший лейтенант Шумайлов А., бортовой техник - старший лейтенант Ватутин Д.

Источник: Псковская Лента Новостей