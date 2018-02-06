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Мусорная мифология и европейский опыт

06.02.2018 18:38|ПсковКомментариев: 12

Страсти вокруг мусора, разгоревшиеся чуть больше месяца назад, постепенно улеглись. Организованный диалог власти и общества на данном этапе принес ожидаемый результат – эмоции стали понемногу уступать место разуму и логике. А раз так, то пора отбросить «авральную» тематику спасения Отечества и поразмыслить над долгосрочным решением проблемы.

Сейчас многие спорят, какой способ утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) предпочтительнее – мусоросжигательный завод (МСЗ) или же полигон. На общем фоне звучат редкие голоса о том, что даже при наличии завода, полигона нам все равно не избежать. Так как в итоге будет решена проблема в Псковской области? Полагаю, об этом еще рано говорить. Вероятно, в ближайшее время мы узнаем, в пользу какого варианта будет сделан выбор. Пока же давайте рассмотрим способы утилизации ТКО, используемые в разных странах. В этом анализе мы решили пристальное внимание уделить европейской теории и практике обращения с мусором, поскольку опыт Европы в этом вопросе, с учетом экологических стандартов, является образцовым.

Так или иначе, существует три основных способа утилизации коммунальных (бытовых) отходов: захоронение, сжигание и переработка. Здесь все предельно ясно. Но по мере погружения в проблематику поражает огромное количество мифов, связанных с переработкой мусора. Социальные сети буквально готовы взорваться от информации о невероятных доходах т.н. «мусорных королей». Авторов этих сообщений переполняют эмоции, а желание наставить на путь истинный всех россиян бьет через край. К сожалению, нигде нет фактического подтверждения данной информации. О том, что переработка мусора в Европе – крайне прибыльное дело, читателям предлагается согласиться априори. Но в тех случаях, когда несознательные граждане демонстрируют недоверие и требуют доказательств, приводят один и тот же пример – Швецию, покупающую на утилизацию мусор в соседних странах. Казалось бы, прямое свидетельство того, что уничтожение и переработка мусора экономически выгодны.

Мусоросжигательный завод в Линчепинге (Швеция)

Однако реальность оказалась как минимум не столь радужной. Действительно в Швеции сегодня сжигают 48% отходов. Делается это, конечно же, после глубокой и тщательной сортировки на уровне домохозяйства и последующей вторичной переработки на МСЗ. Объемы собственных отходов, направляемых на переработку, постоянно увеличиваются, и через 10 лет этот уровень должен достигнуть 60%. Таким образом, за счет роста переработки уменьшается количество смешанного мусора для сжигания. А поскольку МСЗ – это конвейер, который предполагает регулярное поступление определенных объемов мусора, Швеции попросту не хватает своего мусора, и она вынуждена его импортировать. В аналогичной ситуации при отсутствии МСЗ страна просто наслаждалась бы уменьшением отходов. Сейчас же она сама загнала себя в ловушку, вынужденная и увеличивать переработку, и тратить бюджет на закупку мусора у соседних Дании и Норвегии. Впрочем, нам бы их проблемы.

Как бы там ни было, ни в одной из европейских стран МСЗ не привели к полному избавлению от мусорных полигонов.

С мифом о том, что существуют технологии тотального уничтожения мусора путем его сжигания, придется расстаться. Какая бы глубокая не была сортировка и переработка, все равно на выходе остается немалый процент отходов, который как-то необходимо утилизировать. Поэтому полигоны сохраняют свое значение даже в самых передовых европейских странах.

Теперь давайте внимательно посмотрим на систему обращения с отходами, принятую в странах Европы. Стратегия Европейского союза по управлению отходами в наши дни основана на директиве Европейского союза «2008/98/EC» (Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives). В ней содержится императивная иерархия обращения с отходами, которая выглядит следующим образом:

  1. предотвращение образования отходов;

  2. повторное использование

  3. переработка и вторичное использование

  4. использование в качестве энергетических ресурсов

  5. размещение на полигонах

Рассмотрим каждый из этапов на практике. В основе системы предотвращения образования отходов лежит система «Cradle-to-Cradle» («от колыбели к колыбели»). Первым, кто перешел на эту систему, стал австрийский обувной концерн Högl. Выглядит это следующим образом. Högl создает обувь, подошва которой сделана из органического материала, а расположенные выше подошвы детали обуви — из синтетического. По мере завершения использования обуви, ввиду изношенности, потребитель возвращает ее производителю. Далее подошва, произведенная однажды из органического материала, возвращается в природную среду и подвергается распаду, а детали, сделанные из синтетических веществ, проходят цикл заново и используются для изготовления новых пар обуви. Как результат, производитель экономит на ресурсах и ведет фактически безотходную деятельность. Потребитель, в свою очередь, выполняет ключевую роль в системе: он возвращает товар в свою «колыбель» и способствует реализации непрерывного цикла.

С повторным использованием все намного проще. Классический пример – повторное использование жестяной, стеклянной и пластиковой упаковки для напитков. Думаю, многие не раз видели даже в соседней Эстонии, как автоматизированные приемники в супермаркетах принимают побывавшие в употреблении банки и бутылки.

На третьем уровне иерархии расположилась переработка и вторичное использование. Для жителей Европейского союза переработка стала основой системы управления отходами. Эффективность переработки напрямую связана с качеством поступающих отходов. В странах ЕС функция первичной сортировки законодательно возложена на домовладельцев, в обязанности которых входит самостоятельное разделение на 4 вида отходов: бумага, пластик и упаковка, стекло, «остальное». Та же схема в общественных местах – сознательный гражданин обязан сам определить, куда что выбросить. Позже на перерабатывающих заводах осуществляется окончательная сепарация. Такой подход позволяет достичь высокого уровня вовлечения отходов во вторичное использование благодаря повышению чистоты и однородности поступающего материала.

Те же отходы, что не подлежат переработке, отправляются на полигон для депонирования или сжигаются на мусоросжигательных заводах…

Встает логичный вопрос: какой процент отходов так или иначе подвергается переработке, а сколько отправляется на МСЗ и полигоны. Мировым лидером, по данным авторитетного издания Energy Digital, является Австрия, перерабатывающая 63% ТКО. Примерно на том же уровне находится Германия, а все остальные перерабатывают значительно меньше. То есть даже в передовых странах, на которые нам пока равняться можно только в розовых очках, уровень переработки редко превышает 50%. Все остальное сжигается и/или отправляется на полигоны.

В общем, какой бы опыт мы ни пытались перенять, нам следует, прежде всего, избавиться от устоявшихся в обывательском сознании «мусорных мифов». Также нам следует принять как аксиому, что даже в просвещенной Европе свалки и мусоросжигательные заводы никуда не исчезли. Стало быть, неизбежны они и у нас…

Какой путь утилизации ТКО выберет Псковская область, пока остается только гадать. Рабочая группа под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова, призванная дать ответ на этот вопрос, прорабатывает несколько вариантов. Одним из основных является строительство мусоросжигательного завода в сочетании с организацией полигонов. Не всем такой путь нравится.

 
Но давайте будем честными перед собой – мы, в массе, пока не готовы к самостоятельному разделению мусора. Понемногу осваиваем отдельные контейнеры для пластика. Единицы в состоянии донести отработавшие батарейки до пунктов сбора. В таких условиях нам рано мечтать даже о самом обычном МСЗ, работа которого без качественной сепарации отходов будет стоить бешеных денег. Можно с пеной у рта обещать не допустить свалки на родной земле, но не лучше ли задуматься о том, как перенять европейский опыт обращения с отходами на уровне домохозяйства? Без нашей собственной, прошу прощения, «мусорной ответственности», государство мало что сможет сделать. А раз так, то и начинать надо с собственных усилий. И это тот случай, когда европейский опыт следует все же начать перенимать…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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