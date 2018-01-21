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Мал клоп, да вонюч

Если бы не Новый год, эта новость, вообще, рисковала бы затеряться в ворохах интернет-мусора. Однако 2018-й топтался на пороге, дорогие россияне затаривались мандаринами. А «Интерфакс», между прочим, передал цитату из ежегодного послания президента Абхазии Рауля Хаджимбы своему парламенту.

Там руководитель посетовал, что в Россию отправлено в два раза меньше цитрусовых, чем планировалось. Причем, как и в прошлом году, основной проблемой с урожаем стало хорошо известное по другим регионам мира насекомое.

«Мраморный клоп уничтожил более 50 процентов урожая мандаринов и 70 процентов урожая фундука в Абхазии», - объяснил Хаджимба. Не помогли даже 8 млн. рублей, которые республика потратила в 2017 году на борьбу с вредителем.

Как сообщалось в 2014-2015 году, вначале мраморный клоп появился в Адлерском районе Сочи вместе с декоративными растениями, которые были завезены к Сочинской Олимпиаде, а затем началось его победное шествие по ближайшим источникам питания. Первыми в числе пострадавших стали Абхазия и Краснодарский край.

При этом потери российских сельхозпроизводителей от «коричневого мраморного вонючего клопа» (англоязычное наименование вредителя – А. К.) ничуть не меньше, чем в Абхазии. Прожорливый клоп уничтожил у нас сейчас почти половину урожая мандаринов, апельсинов и лимонов.

Самое тревожное заключается в том, что мраморный клоп – вредитель широкой квалификации. Он жрет 300 видов растений. Среди его пищевых предпочтений кедры, кипарисы, виноград, соя, кукуруза, все плодовые и бахчевые культуры, шпинат, спаржа, фасоль и никто точно не скажет, что этот жучок предпочтет на местах своего нового проживания.

Разгильдяйство сочинских озеленителей – больше, чем простое разгильдяйство. Поскольку мраморный клоп куда опаснее того же колорадского жука. Тот хотя бы портит себе картошку, а на соседних грядках не показывается. Мраморный клоп, да, откровенно любит цитрусовые, испытывая почти детскую слабость к мандаринам, но в еде он поистине демократичен.

Благодаря этому и миграция вредителя проходит совершенно гладко. До США жучок из Юго-Восточной Азии добрался в 1996 году, заполонив с тех пор 34 штата. Потери урожая по 33 штатам в одном только 2010 году превысили 21 млрд. долларов. «Только в штате Нью-Йорк потери урожая яблок, винограда, персика, вишни, бобов, сладкой кукурузы, огурцов составили 878 млн. долларов», - сообщали в своем исследовании В. Жимерикин и В. Гулий.

Делая вывод: «В РФ мраморный клоп в случае его заноса может адаптироваться в регионах, где он будет перезимовывать. Предположительно это Краснодарский, Ставропольский края и юг Ростовской области». Всё, как по нотам!

Любопытно, что природных врагов у мраморного клопа в местах миграции нет. В Китае есть яйцеед – «в результате активности этого паразита популяции клопа могут быть сокращены на 50 процентов», но аналогичных яйцеедов нет ни в США, ни в Абхазии, ни тем более в России.

Впечатлениями от завозного насекомого поделился директор одного из пострадавших предприятий Краснодарского края Николай Нагабедян: «И количество сумасшедшее. Бывают дни, когда они просто облепят дерево, и не знаешь, как с этим бороться. Они надкусывают фрукт. Он не растет. Не желтеет. Он не может поспеть. И дерево начинает высыхать. Они его объедают, просто объедают».

Кстати, СМИ привели слова министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарбы о том, что в 2018 году на борьбу с мраморным клопом выделено уже 10 млн. рублей: «Нам оказывают помощь и международные организации, которые предоставили более 10 тысяч тонн ядохимикатов. Но считаю, что этих средств недостаточно для сохранения сельскохозяйственного урожая будущего года».

Ключевое слово – недостаточно. Если оперировать родственным примером с колорадским жуком, то нужно и вкладывать средств больше, да и тревоги к проблеме нужно куда больше.

Между тем, чиновники и обыватели опять уверены, что новая напасть обойдет нас стороной. Сочинские озеленители-вредители из 2014 года не только не получили никакого наказания, но даже и огласки должной не дождались. На волне олимпийских восторгов было как-то не до маленького 17-миллиметрового клопа, который тихо сидел себе в цитрусовой листве и потирал лапки.

Интересно, какие нужны потери урожаев, чтобы о проблеме начали вспоминать не только под Новый год? И не в связи с темой мандаринов?

Андрей Канавщиков