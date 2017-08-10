Ржавчина: Степа и копы

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты» до квартир не доходят - только до почтовых ящиков. У «ЕдРа» все то же беспросветное предсказуемое болото в буклетах: «Посмотрите, сколько всего мы сделали». И это, на минуточку, в буклете человека, который пока ничего не сделал, так как в Думе еще не работал, идет на первый срок.

Реальность же выглядит немного разнообразнее. Продолжается битва людей с конями, и на прошлой неделе удалось отвоевать Детский парк у животных почти на целый день. В социальных сетях это преподносилось, как значимая победа в суровой борьбе за кровные интересы горожан. Катальщицы ведут себя по-прежнему вызывающе и бьют друг друга хлыстами.

Из нового, появился видеоролик, где полицейский провожает из парка двух девушек-нарушительниц регламента. Они неторопливо уезжают верхом, он идет следом, тщетно пытаясь проецировать авторитет на крупы лошадей, его коллега пишет бумажки в шаге от мобильного оператора этого сюжета. Лениво, как во сне, полицейский вдруг наклоняется к земле, подбирает камень и кидает его вслед уезжающим всадницам…

Это просто злой рок, не иначе. В сообществе нашего с тобой города все происходит, как в каком-то неизвестном шедевре Гринуэя. Сценарий этого кино ближе всего творчеству мастера абсурда Эжена Ионеско. А за углом, не согласный ни с текстом, ни с режиссурой, подвыпивший Борис Виан праздно дует в мундштук саксофона.

Только команде Цецерского удается мобилизовать городскую полицию, чтоб та вышла и, в конце концов, сделала свою работу, как те, необратимо и обреченно посылают на задание каких-то нелепых гурвинеков, которым интересно кинуть камнем в коня. Ну откуда, объясни мне, откуда они их берут?!

При этом, у полиции, судя по претензиям жителей, работы хоть отбавляй: на набережной в очередной раз - уже, наверное, двадцатый - разбили новые антивандальные светильники, снова камнями из крепостной стены. Это происходит уже не первый год, но, как пишут нам представители городской власти в соцсетях, «…вопрос с охраной парковых зон и центральных общественных пространств на рассмотрении. Спецы изучают практику, цену...» У этих ребят все «по-серьезке», уж раз изучать, то основательно - сесть и от выборов до выборов изучать!

Эта фраза стала ответом на мою ремарку о том, что, возможно, пора звать ЧОПы, раз полиция беспомощна. Понимаешь, да? Против заявления о беспомощности полиции никто даже не возражает! А что тут возразить?

Вот есть у меня друг. Назовем его Степан. Степан не из запойных, но после работы пивка пропустить любит. Да и покурить сигаретку на улочке никогда не против. У нас нынче с этим строго, так вот Степа уже несколько раз справедливо попадал на «административку» за распитие и курение в неположенных местах. Казалось бы, закон работает! Но нет! Когда тому же Степе «прилитело» пару лет назад по дороге домой из-за каких-то копеек в кармане, и он загремел на пару недель в хирургию, никого так и не нашли - мало ли, кому прилетело. Ловить здоровенных «лосей», промышляющих разбоем в центре города и выписывать штрафы щуплым курильщикам на остановках - две большие разницы.

Из последнего в той же копилке - жалоба известного псковского фотографа Саши Сидоренко на заведение Smoke King в подвале дома 30-а по Октябрьскому проспекту. Собирающиеся там покурить кальян подростки регулярно, с разборками, шутками и прибаутками, выходят курить, но уже сигареты и что-то еще, во двор этого дома, за «Ракету». Заведение работает ночью, и компании по полтора-два десятка человек регулярно «высыпают» на улицу, на замечания жильцов огрызаются, «висят» с сигаретами в зубах прямо на детских качелях-каруселях и в ус не дуют.

Только сам Сидоренко трижды или четырежды вызывал полицию. А нужно заметить, что центральное отделение - в соседнем дворе. Так вот он ни разу не дождался появления избавителей. В сухом остатке - до одиннадцати вечера на углу дома работает «Литра», где подростки «заряжаются» алкоголем на остаток ночи, а потом они спускаются в кальянную и с завидной регулярностью вылезают во двор до ранних утренних часов покурить чего покрепче, подраться, да поматериться. Городская власть снова обещает передать специалистам и сигнализировать, кому следует.

Вопрос один: полицию реформировали вот только что. Может, передать их полномочия на территории города целиком наемным структурам? Как раз выборы. Вот пусть новая власть контракт и подписывает. А городская полиция пускай сокращает штат человек до десяти и собирает штрафы с курильщиков по остановкам? Ведь известно же, «коль меч не чистить, на нем и ржа появится».

Это был Денис Кугай. Не болей. До скорого.

Источник: Псковская Лента Новостей