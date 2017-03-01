В Пскове установили новый светофор на площади Ленина. ФОТО

В Пскове установили новый светофор на площади Ленина вместо сбитого 26 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», одновременно установлен новый знак «Пешеходный переход» с выносом над проезжей частью на консоли.

Работы по переустройству знаков «Пешеходный переход» ведутся в Пскове на 51 пешеходном переходе.

Напомним, Псков лишился одного из светофоров на площади Ленина. Потеря произошла в результате наезда автомобиля на стойку светофора 26 февраля.

Водитель автомашины «Ниссан» при движении задним ходом совершила наезд на препятствие – стойку светофорного объекта. Автомобиль получил технические повреждения. Никто не пострадал. За рулем была женщина 1971 года рождения.

Наезд произошел во время действия ограничения движения транспорта в связи с празднованием Масленицы в Пскове. Движение в сторону Октябрьской площади было перекрыто.

Источник: Псковская Лента Новостей